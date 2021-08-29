Хоккейная сборная Беларуси не примет участие в Олимпиаде-2022. Фото: Hockey.by

В решающем матче белорусские хоккеисты проиграли хозяевам квалификационного турнира команде Словакии со счетом 1:2 и останутся без Олимпийских игр в Пекине, передает Sport.ru.

В первом матче белорусы уступили сборной Польши со счетом 0:1, а затем одержали победу над сборной Австрии 5: 2.

Матч со сборной Словакии 29 августа был решающим – для завоевания путевки на Олимпиаду, белорусской сборной необходимо было одержать победу в основное время. Подепечные Крэйга Вудкрофта первыми пропустили, потом сравняли, но решающую шайбу пропустили в конце третьего периода (1:2).

Таким образом, путевку на Олимпиаду в группе D завоевали сборные Словакии, Польши и Австрии. Также свои квалификационные турниры выиграли сборные Латвии и Дании, они также едут на Олимпиаду. Белорусская сборная пропустит третьи зимние Олимпийские игры подряд.

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