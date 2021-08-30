Дмитрий Басков – о хоккейной сборной Беларуси: «Ребята бились за страну, заставили нас поверить, что у белорусского хоккея есть будущее»

Дмитрий Басков прокомментировал выступление хоккейной сборной в решающем матче за путевку на Олимпиаду в Пекин. Фото: hockey.by

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал выступление хоккейной сборной Беларуси, которая в воскресенье, 29 августа, в решающем матче за путевку на Олимпиаду в Пекин проиграла Словакии со счетом 1:2.

- Мы увидели сборную такой, какой ее всегда хотели видеть: яркой, напористой и не сдающейся. Ребята смогли показать самоотверженную игру. Они проявили характер и боролись до конца. Они бились за своих партнеров, за команду, за страну. Я хотел бы поблагодарить каждого из них, что заставили нас поверить в свою игру и в то, что есть будущее у белорусского хоккея, - написано на сайте Федерации хоккея Беларуси.

Сборная Беларуси по хоккею пропустит уже третьи Олимпийские игры.

Напомним, что хоккейная сборная Беларуси в первом матче олимпийской квалификации проиграла Польше, а во втором - одержала победу над командой Австрии.

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