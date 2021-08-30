Медик рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

Перед прививкой важно не есть блюда с большим количеством углеводов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Употребление некоторых продуктов перед прививкой от COVID-19 может стать причиной плохого самочувствия, предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

Как-то особенно готовиться к вакцинации от коронавируса не нужно, но если за несколько дней до процедуры исключить из рациона некоторые продукты, то вероятность появления даже незначительных побочных эффектов уменьшится, считает Харлов. Он также советует не есть лишнего и воздержаться от употребления еды, которая может вызвать аллергию.

– Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе, –уточнил медик, его цитирует радио Sputnik.

По словам специалиста, перед прививкой важно не есть блюда с большим количеством углеводов.

– Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все (побочные эффекты после вакцинации, – ред.) пройдет, – пояснил врач.

Он добавил, что нужно также хотя бы вдвое меньше есть фруктов перед вакцинацией.

– Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Скорее всего, плохо повлияют (на состояние человека после прививки, – ред.) банан, виноград. Дыня перед прививкой – плохая идея, потому что она аллергенна, более аллергенна, чем тот же арбуз. Фруктов в целом нужно есть хотя бы вполовину меньше, чем обычно, – сказал доктор.

Эти правила следует соблюдать и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ, отметил медик.

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