Министр образования Карпенко потребовал прекратить публичную критику учителей. Фото: ОНТ

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ потребовал прекратить публичную критику учителей.

- Есть педагогические советы, родительское собрание, педагогическое сообщество, министерства и другие организации, но точно не интернет и не школьники должны обсуждать с родителями или еще с кем-либо учителя, - подчеркнул Карпенко.

Министр напомнил, что он политфигура и привык к тому, что его критикуют.

- Я прекрасно понимаю, что я министр, политическая фигура и меня критикуют. Я готов к этому. Но вы должны прекратить публично критиковать учителя. Потому что тем самым подрывается его авторитет в глазах у школьников, - заявил Карпенко.

Он также отметил, что родители не думают о том, какие последствия их действия вызывают, когда они подвергают критике учебные заведения.

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