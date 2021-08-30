Пограничники в Польше задержали 13 человек за разрушение забора на границе с Беларусью

Польские пограничники задержали 13 человек, пытавшихся сломать заграждение, которое возводят на границе с Беларусью. Фото: Twitter

Польские пограничники задержали 13 человек, пытавшихся сломать заграждение, которое возводят на границе с Беларусью. Об этом сообщили в погранслужбе республики.

Напомним, что Польша недавно начала строить дополнительный забор из колючей проволоки высотой 2,5 метра на границе с Беларусью.

«Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Беларуси», – поясняется в сообщении польской погранслужбы.

Отмечается, что задержанным скоро предъявят обвинения.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в Twitter, что «ситуация, произошедшая на нашей границе, абсолютно неприемлема».

«Нарушители, сломавшие забор, были задержаны пограничниками и понесут уголовную ответственность за свои действия», – добавил он.

По его словам, на подобные действия в Польше будут реагировать «с полной твердостью».

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