Глава департамента по авиации Беларуси рассказал, когда откроют небо. Фото: СТВ

Глава департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси Артем Сикорский в эфире программы на Youtube-канале «Главный. Тур» рассказал, когда будет открыто небо.

По его словам, вопрос с запретом полетов находится не в компетенции ICAO. Тем более, что санкции в этом отношении вводила не Международная организация гражданской авиации, а Европейский союз при активном участии Европейского агентства по безопасности полетов.

- Понятно, у них свои интересы, которые никак не связаны с вопросами безопасности. И данная ситуация решится тогда, когда со стороны Евросоюза будет снята эта блокада, - сказал Сикорский.

Он добавил, что срок ранее принятого решения истекает уже осенью 2021 года, но сразу же возникает вопрос, как быть с введенными санкциями против «Белаэронавигации».

- У нас вопрос: если вы согласитесь и примите решение летать обратно через Беларусь или же в Беларусь, то каким образом вы будете нам оплачивать платежи за аэронавигацию, - заявил Сикорский.

Глава департамента по авиации подчеркнул, что в нынешних реалиях происходит, причем повсеместно, разрушение всех основ безопасности, также всех международных правил и обязательств.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Египет, экстренно приземлился в Минске. Позже выяснилось, что на борту самолета находился блогер Роман Протасевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минтранс: специалистам ИКАО предлагали пообщаться с Романом Протасевичем, но они отказались.

Группа по расследованию посадки самолета Ryanair прибыла в Беларусь 23 августа, но уже завершила свою миссию. (подробности)

Глава Департамента авиации: «Санкции Европы для «Белавиа» - это беззубый укус».

По мнению Артема Сикорского, Евросоюз навредил в первую очередь простым людям — не только белорусам, но и жителям других стран. (подробности)

Директор департамента по авиации: «Санкции Евросоюза в отношении «Белавиа» - рейдерский захват рынка».

Сикорский добавил, что на данный момент идет процесс удушения. (подробности)

Департамент авиации Беларуси: «В тот день аэропорт Гродно не работал, поэтому самолет Ryanair принять не смог». Как такое может быть?

«Комсомолка» попробовала разобраться. (подробности)