Новые правила сдачи ЦТ введут в Беларуси и ужесточат переход в профильные классы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выпускные экзамены в школах совместят с Централизованным тестированием. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире ОНТ.

По его словам, останутся только выпускные экзамены по трудам и иностранному языку – они станут обязательными.

Кроме того, в белорусских школах ужесточат требования к тем, кто хочет перейти в профильный класс.

– Сегодня в Беларуси шестерка – это средний балл, семерка по профильному предмету. Мы поднимаем эту планку до семи и восьми баллов соответственно, – добавил глава Минобра.

Как пояснил Карпенко, это связано с тем, что в будущем будет совмещен выпускной экзамен и централизованное тестирование, чтобы разгрузить детей.

Школы готовы внедрить новшество с 2023 года. Ученики будут сдавать ЦТ в специализированных центрах для тестирования, но при этом в школе сохранятся выпускные экзамены по трудовому обучению.

При этом будет присваиваться квалификация. Выпускники профильных классов в обязательном порядке будут сдавать иностранный язык.

Министр добавил, что это повлечет за собой изменение правил приема в высшие и среднеспециальные учебные заведения в Беларуси.

– Поэтому в ближайшее время мы на сайте выложим новые правила приема в высшие учебные заведения, – сказал он.

Карпенко считает, что так белорусские власти предоставят общественности возможность тоже прикоснуться к обсуждению этого документа.

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Он добавил, что «есть педсоветы, родительские собрания, министерства и другие организации, но точно не интернет» (подробности).

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