Новые правила сдачи ЦТ введут в Беларуси и ужесточат переход в профильные классы
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выпускные экзамены в школах совместят с Централизованным тестированием. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире ОНТ.
По его словам, останутся только выпускные экзамены по трудам и иностранному языку – они станут обязательными.
Кроме того, в белорусских школах ужесточат требования к тем, кто хочет перейти в профильный класс.
– Сегодня в Беларуси шестерка – это средний балл, семерка по профильному предмету. Мы поднимаем эту планку до семи и восьми баллов соответственно, – добавил глава Минобра.
Как пояснил Карпенко, это связано с тем, что в будущем будет совмещен выпускной экзамен и централизованное тестирование, чтобы разгрузить детей.
Школы готовы внедрить новшество с 2023 года. Ученики будут сдавать ЦТ в специализированных центрах для тестирования, но при этом в школе сохранятся выпускные экзамены по трудовому обучению.
При этом будет присваиваться квалификация. Выпускники профильных классов в обязательном порядке будут сдавать иностранный язык.
Министр добавил, что это повлечет за собой изменение правил приема в высшие и среднеспециальные учебные заведения в Беларуси.
– Поэтому в ближайшее время мы на сайте выложим новые правила приема в высшие учебные заведения, – сказал он.
Карпенко считает, что так белорусские власти предоставят общественности возможность тоже прикоснуться к обсуждению этого документа.
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