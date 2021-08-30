Глава департамента по авиации Сикорский: «Мы не сокращаем персонал, не срезаем заработную плату и нам иногда самолетов не хватает»

Глава департамента по авиации Беларуси заявил, что после введения европейских санкций белорусской авиации удалось быстро перестроиться. Фото: СТВ

Глава департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал, что после введения европейских санкций белорусской авиации удалось быстро перестроиться.

- Мы очень быстро смогли перестроиться. Начали больше работать по восточному вектору, по южному, чтобы восполнить тот дефицит, который, к сожалению, возник по причине непродуманных действий наших европейских партнеров. Да, мы понимаем, что для нас это важный рынок, важное направление европейское. Да, мы рассчитываем, что горячие головы остынут и все вернется на круги своя, - сказал Сикорский.

Он добавил, что в той обстановке, которая сложилась, авиакомпании свои полеты не остановили.

- Они летают, и мы выполняем все показатели. Признаюсь, что нам иногда даже самолетов не хватает. Мы не сокращаем персонал, не срезаем сотрудникам заработную плату. Никаких эффектов, которые планировали получить, - отметил Сикорский.

По словам директора департамента по авиации, европейские санкции нарушили фундаментальный принцип – право человека на свободу перемещения, передвижения.

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