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Общество30 августа 2021 8:51

Глава департамента по авиации Сикорский: «Мы не сокращаем персонал, не срезаем заработную плату и нам иногда самолетов не хватает»

Он добавил, что после введения европейских санкций белорусской авиации удалось быстро перестроиться
Инна КОРСАК
Глава департамента по авиации Беларуси заявил, что после введения европейских санкций белорусской авиации удалось быстро перестроиться. Фото: СТВ

Глава департамента по авиации Беларуси заявил, что после введения европейских санкций белорусской авиации удалось быстро перестроиться. Фото: СТВ

Глава департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал, что после введения европейских санкций белорусской авиации удалось быстро перестроиться.

- Мы очень быстро смогли перестроиться. Начали больше работать по восточному вектору, по южному, чтобы восполнить тот дефицит, который, к сожалению, возник по причине непродуманных действий наших европейских партнеров. Да, мы понимаем, что для нас это важный рынок, важное направление европейское. Да, мы рассчитываем, что горячие головы остынут и все вернется на круги своя, - сказал Сикорский.

Он добавил, что в той обстановке, которая сложилась, авиакомпании свои полеты не остановили.

- Они летают, и мы выполняем все показатели. Признаюсь, что нам иногда даже самолетов не хватает. Мы не сокращаем персонал, не срезаем сотрудникам заработную плату. Никаких эффектов, которые планировали получить, - отметил Сикорский.

По словам директора департамента по авиации, европейские санкции нарушили фундаментальный принцип – право человека на свободу перемещения, передвижения.

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