В налоговой назвали самого крупного налогоплательщика Минска

«Газпром трансгаз Беларусь» возглавил рейтинг налогоплательщиков Минска Фото: Павел МАРТИНЧИК

В инспекции МНС по городу Минску составили топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь-июль 2021 года.

По словам специалистов, за этот период местные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 9 954,9 млн рублей. Эти средства распределили между республиканской и городской казной. Почти треть из них – это вклад десяти компаний, сообщает агентство «Минск-Новости».

Лидер рейтинга – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

В десятку самых крупных налогоплательщиков вошли также предприятие «Табак-Инвест», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ЗАО «Новая нефтяная компания», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «Минский завод виноградных вин».

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