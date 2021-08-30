Заместитель госсекретаря Совбеза заявил, что силовой блок Беларуси должен быть в постоянной готовности. Фото: ОНТ

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в эфире теленкала ОНТ заявил, что силовой блок Беларуси должен быть в постоянной готовности.

- Запад и США заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию, а также ее союзников в пучину тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром. События, которые развернулись вокруг Беларуси в 2020 году наглядно это подтверждают. Ведь практически сразу началось резкое наращивание военного присутствия США на польской территории, причем в непосредственной близости от границ Беларуси. На данный момент на польской территории развернут американский контингент численностью примерно 4 тысяч человек. В 2020 году было подписано соглашение: он будет увеличен еще на одну тысячу, а также будет построена инфраструктура для размещения 20 тысяч американских военнослужащих, - рассказала Арчаков.

Он также высказался мнением о политике, проводимой странами Балтии.

- Они живут в мире каких-то мифов, которые сами же себе и придумали, а потом в них еще и поверили. К примеру, они видят в наших беглых каких-то реально дееспособных, политически значимых фигур, что обойдутся без торгово-экономических отношений с Беларусью, без транзита, хотя ведь не имеют никаких собственных экономик, что им не нужна была Игналинская АЭС. Их вот этих мифов вытекают дальнейшие абсолютно несуразные действия политических руководителей прибалтийских стран. Странам Балтии в данной ситуации нужно быть в нашем регионе миротворцами, а не подстрекателями санкций и военной напряженности, - заявил Арчаков.

Заместитель госсекретаря Совбеза подчеркнул, что силовой блок Беларуси должен находиться в постоянной готовности.

- Силовому блоку Беларуси необходимо находиться в постоянной готовности к любым осложнениям обстановки. Это касается в первую очередь деятельности Вооруженных сил, спецслужб и всего правоохранительного блока. К слову, они у нас никогда и не были расслаблены, и это дает положительные результаты. Но, тем не менее, их нужно усиливать, укреплять, хотя мы и надеемся, что это будет только предупредительная мера, - отметил Арчаков.

Он отметил, что не нужно стесняться совершенствовать законодательство, которое направлено на защиту суверенитета.

- Не нужно стесняться совершенствовать законодательство, направленное на защиту суверенитета, даже если кому-то кажется, что оно ужесточается. Нельзя безоглядно доверять Западу, который снова демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, а будет и дальше пытаться нас обманывать. Нужно и далее продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС, - подытожил Арчаков.

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