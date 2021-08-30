Генеральный секретарь ОДКБ Зась исключил отправку военнослужащих в Афганистан. Фото: СТВ

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала СТВ рассказал, что в Афганистан не будут отправлять военнослужащих.

- Не станет ли Афганистан капканом? Не придется ли нам снова отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ – исключительно оборонительная военно-политическая организация, - заверил Зась.

Он добавил, что в уставе организации заложено, что коллективные силы оперативного реагирования могут применяться лишь в зоне ответственности ОДКБ, а именно – в пределах границ государства, которые входят в состав организации.

Станислав Зась напомнил, что недавно состоялся саммит Совета коллективной безопасности, в ходе которого обсуждалась та ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в Афганистане. В связи с этим были разработаны необходимые действия.

- У нас выработан комплекс мер по минимизации этих угроз: противодействие наркотрафику, терроризму, незаконной миграции, - пояснил он.

Генеральный секретарь ОДКБ сказал, что ситуация все время меняется и нужно изучать происходящее, так как проблемы никуда не исчезли, а отчасти даже и наоборот – актуализировались.

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