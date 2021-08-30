Мама телеведущего Дмитрия Шепелева в 62 года выиграла бронзовую медаль в плавании

Мама телеведущего Дмитрия Шепелев в 62 года выиграла бронзовую медаль в плавании. Фото: Instagram / dmitryshepelev

Мать шоумена Дмитрия Шепелева в 62 года вернулась в спорт и выиграла бронзовую медаль на соревнованиях по плаванию. Об этом телеведущий рассказал подписчикам в Instagram.

Как оказалось, Наталья Александровна профессионально занималась плаванием и до сих пор не растеряла мастерство. После долгого перерыва она вернулась в спорт и приняла участие в турнире.

– Сейчас маме 62 года. Недавно она приняла решение вернуться в спорт. На этих выходных был ее первый старт на открытой воде, один километр. Представляете, как круто? Третье место. Я настолько горжусь ею. Очень рад и хочу показать вам фотки, – рассказал Шепелев в сторис в Instagram.

Мать шоумена Дмитрия Шепелева в 62 года вернулась в спорт и выиграла бронзовую медаль на соревнованиях по плаванию. . Фото: Instagram / dmitryshepelev

Он также опубликовал снимки своей мамы в костюме для плавания и награду. На кадрах видно, что Наталья Шепелева в отличной форме и явно выглядит моложе своего возраста.

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