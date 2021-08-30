«Папина дочка» Лиза Арзамасова восхитила поклонников своей фигурой после родов и рассказала о материнстве. Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой

Актриса Лиза Арзамасова показала фигуру после родов и рассказала о материнстве. У «Папиной дочки» и звезды фигурного катания Илья Авербуха родился сын. Его назвали Львом.

- Друзья мне звонят и спрашивают: «Как ты? Ну как?» А как я? Пытаюсь встраиваться в новую систему координат со взглядом внутрь. Парадом командует Лев Ильич, - написала Арзамасова у себя в Инстаграм.

Актриса также выложила у себя в Инстаграм фото, на котором поклонники смогли рассмотреть ее фигуру после родов и пришли в восторг.

«Папина дочка» Лиза Арзамасова восхитила поклонников своей фигурой после родов и рассказала о материнстве. Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой

На снимке актриса сериала «Папины дочки» позировала с коляской, из которой выглядывала ножка малыша. Арзамасова показала себя в максимально простом и домашнем образе.

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