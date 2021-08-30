Восемь нелегальных мигрантов улетели из Литвы домой, еще 30 выразили желание это сделать. Фото: pixabay

Восемь мигрантов, которые нелегально попали в Литву, улетели домой, еще 30 сообщили о своем желании сделать то же самое. Об этом сообщила в эфире LRT RADIO директор литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, литовское правительство оплатит расходы на транспорт и выдаст по 300 евро тем, кто захочет вернуться домой. Гудзинскайте считает, что благодаря этому количество нелегальных мигрантов, которые захотят отправиться домой, увеличится.

Она также привела данные, согласно которым около двух тысяч мигрантов подали прошения о предоставлении убежища. В департаменте ожидают поступления еще примерно тысячи запросов. Однако, как отметила директор Департамента миграции, удовлетворенных ходатайств о предоставлении убежища будет немного.

– Каждое заявление рассматривается индивидуально, но после оценки профилей я прогнозирую, что около 2-3% от всех мигрантов смогут получить убежище. Решения по заявлениям остальных, скорее всего, будут отрицательными, – добавила она.

В этом году Литва задержала на границе свыше 4 тысяч нелегальных мигрантов. Вильнюс обвинил в организации наплыва беженцев белорусские власти.

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