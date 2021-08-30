Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся сразу на 10 строчек в рейтинге АТР после победы на турнире. Вот какое место он занимает

Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся сразу на 10 строчек в рейтинге АТР после победы на турнире. Фото: "Прессбол"

Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся сразу на 10 строчек в рейтинге АТР после победы на турнире, пишет агентство «Минск-Новости».

Неделю назад Ивашко занимал 63-ю строчку в рейтинге АТР. После того, как он в финале турнира одержал победу над теннисистом из Швеции, ему удалось подняться на 10 строк. Сейчас Ивашко находится на 53-м месте. В его активе 1 250 очков.

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов находится на 82-ом месте. У него 910 баллов.

На данный момент топ-10 рейтинга АТР выглядит так:

Новак Джокович (Сербия) — 11 113 очков;

Даниил Медведев (Россия) — 9 980;

Стефанос Циципас (Греция) — 8 350;

Александр Зверев (Германия) — 8 240;

Рафаэль Надаль (Испания) — 7 815;

Доминик Тим (Австрия) — 6 995;

Андрей Рублев (Россия) — 6 400;

Маттео Берреттини (Италия) — 5 533;

Роджер Федерер (Швейцария) — 4 125;

Денис Шаповалов (Канада) — 3 580.

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