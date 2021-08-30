Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся сразу на 10 строчек в рейтинге АТР после победы на турнире. Вот какое место он занимает

Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся сразу на 10 строчек в рейтинге АТР после победы на турнире. Фото: "Прессбол"
Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся сразу на 10 строчек в рейтинге АТР после победы на турнире, пишет агентство «Минск-Новости».
Неделю назад Ивашко занимал 63-ю строчку в рейтинге АТР. После того, как он в финале турнира одержал победу над теннисистом из Швеции, ему удалось подняться на 10 строк. Сейчас Ивашко находится на 53-м месте. В его активе 1 250 очков.
Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов находится на 82-ом месте. У него 910 баллов.
На данный момент топ-10 рейтинга АТР выглядит так:
Новак Джокович (Сербия) — 11 113 очков;
Даниил Медведев (Россия) — 9 980;
Стефанос Циципас (Греция) — 8 350;
Александр Зверев (Германия) — 8 240;
Рафаэль Надаль (Испания) — 7 815;
Доминик Тим (Австрия) — 6 995;
Андрей Рублев (Россия) — 6 400;
Маттео Берреттини (Италия) — 5 533;
Роджер Федерер (Швейцария) — 4 125;
Денис Шаповалов (Канада) — 3 580.
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