Лукашенко утром 30 августа провел серию телефонных разговоров с Путиным и Рахмоном. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 30 августа провел несколько телефонных разговоров. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Главная тема обсуждения – ситуация в Афганистане.

«Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», – добавили в пресс-службе.

Сначала Лукашенко обсудил эту тему с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, после чего состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Чуть позже запланирована беседа с коллегой из Узбекистана», – отмечается в сообщении.

Тем временем Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщил, что «все кругом поздравляют президента, а у него в графике обычный рабочий день».

«Во Дворце сегодня ждут посла Таджикистана», – отмечается в сообщении.

Напомним, что 30 августа Лукашенко отмечает свой день рождения. Однако несколько лет назад эта дата была изменена, и он праздновал именины 31 августа - в тот же день, когда на свет появился его младший сын Коля.

Ранее в одном из своих интервью Лукашенко заявил, что родились они с сыном в один день. Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года.

Теперь, судя по биографии Лукашенко, опубликованной на его официальном сайте, он вновь отмечает свой день рождения 30 августа.