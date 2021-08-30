Туманно и дождливо: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 31 августа

Прогноз погоды на последний месяц лета
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси 31 августа, во вторник, лета ожидается дождливая погода. На последний день лета, по информации синоптиков, объявлен желтый уровень опасности. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.
- В Беларуси 31 августа будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. В отдельных районах республики будет сгущаться туман, - написано в сообщении.
По данным синоптиков, ветер будет преобладать восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый.
- Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов со знаком плюс, днем – от 16 до 22 градусов тепла, - рассказали синоптики.
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