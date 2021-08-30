Путин поздравил Лукашенко с днем рождения по телефону и телеграммой

Путин и Лукашенко во время переговоров 13 июля 2021-го договорились о кредитах Минску. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и поздравил его с днем рождения - Александру Лукашенко исполнилось 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также обсуждались двустороннее сотрудничество и предстоящие контакты.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», - сказано в сообщении.

Ранее в этот же день Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

«Высоко ценим Ваши усилия по укреплению союзнических отношений между нашими странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Уверен, что Ваш богатый опыт государственного руководителя будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», - говорится в поздравлении.

Также Путин пожелал Лукашенко «крепкого здоровья, благополучия и успехов».

Напомним, что 30 августа Лукашенко отмечает свой день рождения. Однако несколько лет назад эта дата была изменена, и он праздновал именины 31 августа - в тот же день, когда на свет появился его младший сын Коля.

Ранее в одном из своих интервью Лукашенко заявил, что они с сыном празднуют день рождения в один день. Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года.

Теперь, судя по биографии Лукашенко, опубликованной на его официальном сайте, он вновь отмечает свой день рождения 30 августа. Сегодня ему исполняется 67 лет.

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