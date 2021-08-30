В белорусских школах в новом учебном году ученики 8 - 9-х классов будут изучать «Основы финансовой грамотности»

В белорусских школах в новом учебном году ученики 8-9 классов будут изучать «Основы финансовой грамотности». Фото: с сайта Нацбанка Беларуси

Национальный банк Беларуси, Министерство образования и авторский коллектив БГУ впервые в Беларуси подготовили учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 8 - 9-х классов. УМК состоит из пособия для учащихся, а также пособия для учителей. Информация об этом была опубликована на сайте Нацбанка.

- Учебно-методический комплект был одобрен научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Минобразования и рекомендован для использования в учебном процессе. Он содержит теоретический материал и практические задания, которые предназначены для формирования знаний по финансовой грамотности. Пособие для учащихся раскрывает основные темы в сфере финансов: семейный (личный) бюджет, сбережение и страхование, кредит и иные формы финансирования, профессии в финсфере, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, налоги, инвестиции, - написано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что пособие для учителей является ориентиром для педагога в процессе проведения факультативных занятий по финансовой грамотности.

- По заказу Национального банка Беларуси было напечатано 6 тысяч экземпляров УМК, которые будут переданы в библиотеки учреждений среднего образования, - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что электронная версия учебно-методического комплекта была размещена в свободном доступе на Едином портале финансовой грамотности, а также на Национальном образовательном портале.

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