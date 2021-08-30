Сентябрь начнется с похолодания: опубликован прогноз погоды в Беларуси на 1 и 2 сентября

Опубликован прогноз погоды в Беларуси на 1 и 2 сентября Фото: Инна КОРСАК

Стал известен прогноз погоды в Беларуси на 1 и 2 сентября. Первый месяц осени начнется с похолодания. Информация об этом была размещена на сайте pogoda.by.

- В среду, 1 сентября, ночью местами по северо-западу, днем на большей территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер будет преобладать южный с переходом на западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый, - написано в сообщении.

Ночью температура воздуха составит от 8 до 14 градусов тепла, а днем - от 16 до 22 градусов со знаком плюс.

В четверг, 2 сентября, по прогнозам синоптиков, установится холодная погода.

- На это повлияет холодная неустойчивая масса, которая придет с Балтийского моря. Местами по Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Ветер поменяется на северо-западный порывистый, - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 тепла, днем - от 12 до 17 тепла.

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