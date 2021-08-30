Фотофакт: вот как выглядит строительство «колючей стены» на белорусско-польской границе

Вот как выглядит строительство «колючей стены» на белорусско-польской границе. Фото: Reuters.

23 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале строительства «нового солидного забора» высотой 2,5 метра на границе Польши и Беларуси. 30 августа агентство Reuters опубликовало первые снимки – на них запечатлено строительство «колючей стены» - все происходит у деревни Номики Подляшского воеводства – это недалеко от погранперехода «Кузница – Брузки» - в районе Гродно.

Напомним, за сутки в Литву пытались попасть почти 50 мигрантов. Пограничники рассказали, пустили ли их. Восемь нелегальных мигрантов улетели из Литвы домой, еще 30 выразили желание это сделать. Они незаконно перебрались через границу из Беларуси в соседнюю страну

Вот как выглядит строительство «колючей стены» на белорусско-польской границе. Фото: Reuters.

Вот как выглядит строительство «колючей стены» на белорусско-польской границе. Фото: Reuters.

Вот как выглядит строительство «колючей стены» на белорусско-польской границе. Фото: Reuters.

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