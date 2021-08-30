Белорусский «бизнесмен» обманул доверчивых граждан на 300 тыс. долларов. Фото: Pexels

Правоохранительные органы задержали злоумышленника, который выманивал деньги у граждан разных регионов Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

На ранее судимого 29-летнего жителя Витебской области вышли оперативники ГУБОПиК МВД, задерживали подозреваемого при силовой поддержке бойцов ОМОНа.

- Было установлено, что как минимум на протяжении двух лет он под различными предлогами, в том числе на развитие несуществующего бизнеса, выманивал деньги у доверчивых граждан из разных регионов Беларуси, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что за два года от действий злоумышленника пострадали как минимум 10 человек на общую сумму около 300 тыс. долларов. В милиции полагают, что пострадавших могло быть и больше.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемый задержан. Жертв его преступной деятельности просят обратиться в милицию.

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