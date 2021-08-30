Минские айтишники за полгода «напрограммировали» на 1,5 миллиарда долларов

Минские программисты за полгода «напрограммировали» на 1,5 миллиарда долларов.

Общий экспорт IТ-услуг за шесть месяцев приблизился к 1,5 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 250+ миллионов долларов, или на 21,1%, пишет портал dev.by. Среди всех видов услуг Беларуси экспорт компьютерных услуг остается на втором месте по объему после транспортных. Доля IТ-услуг в общем объеме всех услуг составила за январь - июнь 29,9%.

Основные заказчики услуг - компании из США.

Белстат обнародовал данные по экспорту компьютерных услуг за прошлый год по странам (аналогичных данных за этот год нет). Почти половина всего экспорта пришлась на США - 1,1 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом, экспорт вырос на 18%. В NJG-3 основных заказчиков - резидентов ПВТ также вошли Кипр (289,7 миллиона долларов) и Великобритания (191,9 миллиона долларов).

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