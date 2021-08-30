Генпрокуратура рассказала, на каких условиях было прекращено дело против сотрудников PandaDoc.

Генеральная прокуратура на основании части 2 статьи 30 УПК и статьи 88-1 УК Беларуси прекратила производство по уголовному делу в отношении Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова, которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура Беларуси. – Дмитрий Рабцевич, будучи директором ООО «Пандадок», и Виктор Кувшинов, занимавший должность проектного менеджера, действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг). В данном заявлении содержались ложные сведения о сделках общества по реализации ТМЦ. Налоговый орган удовлетворил заявления – более 38 тысяч рублей возвращены на расчетный счет предприятия, после чего обвиняемые завладели ими и распорядились по своему усмотрению. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 тысяч рублей.

Напомним, 2 сентября прошлого года в офисе компании PandaDoc прошел обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков. Четыре сотрудника IT-компании поместили в в СИЗО. В октябре СИЗО посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ 11 октября прошлого года, вскоре после посещения СИЗО Александром Лукашенко. Виктор Кувшинов вышел на свободу только 21 августа 2021 года.

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