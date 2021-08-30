«Беларусбанк» перестанет поддерживать сервис Belarusbank Pay с 1 сентября. Фото: БелТА

«Беларусбанк» закрывает с 1 сентября платежный сервис Belarusbank Pay, об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сервис Belarusbank Pay «Беларусбанка» был удобен, прежде всего, тем, что позволял привязать карты Mastercard или Maestro к своему смартфону.

– С 01.09.2021 прекращается поддержка платежного сервиса Belarusbank Pay, – говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.

При этом клиентам напомнили, что обладателям платежных карт «Беларусбанка» все еще доступны следующие платежные сервисы Samsung pay, КошелекPay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Mi Smart Band 4 NFC.

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