Игорь Бокий завоевал пятую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио и установил новый мировой рекорд

Белорус Игорь Бокий стал пятикратным победителем Паралимпиады в Токио. Фото: Noc.by

Белорусский пловец Игорь Бокий победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием с мировым рекордом – 2 минуты 2,7 секунды и стал пятикратным победителем Паралимпиады в Токио, сообщили в Международном паралимпийском комитете.

Бокий выступает в классе S13 — для слабовидящих спортсменов.

Ранее Бокий на Паралимпийских играх в Токио уже устанавливал мировые рекорды – на дистанции 100 метров баттерфляем и на аналогичной дистанции в плавании на спине, а также на 50 и 400 метров вольным стилем.

В прошлые годы Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6).

В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти дисциплинах.

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