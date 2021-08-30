Вот как Лукашенко проводит свой день рождения в 2021 году.

30 августа Лукашенко отмечает свой день рождения. Однако несколько лет назад эта дата была изменена, и он праздновал именины 31 августа - в тот же день, когда на свет появился его младший сын Коля.

Ранее в одном из своих интервью Лукашенко заявил, что они с сыном празднуют день рождения в один день. Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года.

Теперь, судя по биографии Лукашенко, опубликованной на его официальном сайте, он вновь отмечает свой день рождения 30 августа. Сегодня ему исполняется 67 лет.

Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщил, что «все кругом поздравляют президента, а у него в графике обычный рабочий день».

Утром Лукашенко получил поздравительную телеграмму от Путина. Также президент поговорили по телефону - обсуждали двустороннее сотрудничество и предстоящие контакты. В частности, договорились, что лично встретятся 9 сентября.

Также в этот день Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном – обсуждали ситуацию в Афганистане. В графике также есть телефонный разговор с президентом Узбекистана.

После этого Лукашенко принял во дворце Независимости посла Таджикистана.

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