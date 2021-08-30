Лукашенко рассказал, кто виноват в афганском кризисе

Лукашенко рассказал, кто виноват в кризисе в Афганистане. Фото: администрация президента Беларуси

ШОС и ОДКБ нужно выработать консолидированную позицию по Афганистану, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время встречи с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко рассказал дипломату, что уже провел телефонную беседу с Эмомали Рахмоном, в ходе которой президент Таджикистана рассказал о положении дел в Афганистане.

– Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде, – сказал Лукашенко.

По его словам, это сложный регион и вопрос стоит не только и не столько в Афганистане. Схожая ситуация сейчас складывается на Ближнем Востоке, где начинает проявляться радикализм.

– Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты, – подчеркнул президент Беларуси.

Он также отметил, что возможно здесь есть и вина стран ОДКБ, потому что сидели и думали, что это не затронет страны, входящие в организацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения по телефону и телеграммой

Кроме того, в разговоре обсуждались вопросы сотрудничества (подробности)

Фотофакт. На выходных Лукашенко катается на собственном сегвее

В пресс-службе показали, как Александр Лукашенко осваивает современный электротранспорт, выпуск которого в мире уже прекращен (подробности)

Лукашенко рассказал, для чего начал выращивать арбузы

Выращивание бахчевых - для президента своего рода эксперимент (подробности)