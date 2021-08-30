Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября в Москве. Фото: пресс-служба Кремля

Встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко состоится во время рабочего визита в начале сентября 2021 года, об этом сообщает РИА-новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, в время телефонного разговора утром 30 августа президенты Беларуси и России, среди прочего, обсудили и предстоящий визит в Россию, его подготовку, а также текущие вопросы.

– Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Беларуси, планируется его рабочий визит, – сообщил Песков.

Позже в пресс-службе президента Беларуси уточнили, что встреча Лукашенко и Путина состоится 9 сентября 2021 года в Москве.

Планируется, что лидеры двух стран во время встреч уделят внимание также союзным программам, которые подготовили правительства двух стран.

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