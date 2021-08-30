Чудовищный из-за своей нелепости случай в Речице: женщина на машине сдавала назад, выпала из двери, попала под свое же колесо и погибла.

Об этом чудовищном из-за своей нелепости несчастном случае сообщает в своей сводке отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области.

Все случилось 29 августа в 23 часа вечера во дворе на улице Садовой в Речице.

- По предварительной информации, 31-летняя женщина, не имеющая права управления транспортными средствами, при этом управляя автомобилем «Ниссан», при движении задним ходом из дворовой территории не учла особенности автомобиля (неисправность запорного устройства водительской двери), где, вывернув колесо влево, выпала из салона под переднее левое колесо. С травмами женщина была госпитализирована в УЗ «Речицкая ЦРБ», где, не приходя в сознание, она скончалась. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Простыми словами: женщина без прав сдавала назад – очевидно, что скорость была не велика, выпала из двери (в которой не работал замок) и попала под колесо, которое секунду назад сама же и вывернула. А дальше она оказалась под этим самым колесом, получив смертельные травмы.

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