МВД России признало нежелательным пребывание в стране комика из Беларуси Идрака Мирзализаде

МВД России признало нежелательным пребывание в стране комика из Беларуси. Фото: rbc.ru

МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание на территории Российской Федерации стендап-комика Идрака Мирзализаде, который является гражданином Беларуси. Информация об этом появилась на официальном сайте российского ведомства.

Как отметили в МВД, Мирзализаде во время одного из своих публичных выступлений «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». По этой причине его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

– МВД РФ в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно, – говорится в сообщении.

Там также отметили, что Мирзализаде получил вид на жительство в России в марте 2021-го года. О принятом решении стендап-комика уведомят в ближайшее время в установленном порядке.

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