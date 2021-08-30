Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 августа 2021 года: +1058 новых случаев и 11 смертей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 30 августа. За сутки было выявлено 1058 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 480 364 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 769 человек.

Всего в Беларуси на 30 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 473 274 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 11 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 768 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 790 тысяч 551. За последние сутки провели 13 376 теста.

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