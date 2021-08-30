Вакцина от COVID-19 в виде капель в нос может появиться уже осенью 2022 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вакцина от коронавируса в виде назального спрея может войти в гражданский оборот уже осенью 2022 года в связи с необходимостью провести клинические испытания, пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального директора научного центра «Вектор» Рината Максютова.

– Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени, – заявил Ринат Максютов.

Ранее сообщалось, что эстонские ученые заняты разработкой спрея, который будет эффективен сразу против всех штаммов коронавируса – как от уханьского штамма, так и от его варианта «дельты».

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