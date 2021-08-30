По факту смертельного отравления газом в музее Янки Купалы в Минске возбуждено уголовное дело

По факту ЧП в музее Янки Купалы возбуждено уголовное дело. Фото: СК Беларуси

Следственным управлением УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления газом 5 августа 2021 года в музее им. Янки Купалы в Минске, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

ЧП произошло в музее Янки Купалы 5 августа 2021 года – туда прибыли двое сотрудников специализированного предприятия для проведения плановой проверки системы пожаротушения, во время которой произошел выход углекислого газа.

– По данным следствия, около 09 часов 30 минут 5 августа текущего года при проверке системы газового пожаротушения на цокольном этаже здания музея Янки Купалы в Минске из-за нарушения требований правил техники безопасности произошел выброс углекислого газа. В результате случившегося, работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте происшествия, – сообщили в СК Беларуси.

Установлено, что в помещении фондохранилища, которое расположено на цокольном этаже здания музея, установлена система газового пожаротушения, которая основана на принципе вытеснения кислорода углекислым газом.

В настоящий момент мужчины, проводившие проверку, признаны подозреваемыми по уголовному делу ч. 2 ст. 306 УК (по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека).

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