В ВОЗ призывают к очному обучению в школах в наступающем учебном году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Европейское бюро ВОЗ накануне нового учебного года призывает принять все необходимые меры для того, чтобы школы оставались открытыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

– Поскольку миллионы детей возвращаются в школы, Европейское бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми. Закрытие школ снижает успеваемость, увеличивает вероятность того, что дети бросят учебу, это влияет на их психическое здоровье. Наши дети сильно пострадали за последние 20 месяцев, особенно те, кто уже был уязвим и не мог получить пользу от цифрового обучения, – заявил Ханс Клюге.

Он также отметил, что, в отличие от ситуации, которая сложилась в прошлом году, в настоящее время страны способны обеспечить безопасность детей.

Клюге озвучил меры, необходимые для открытия школ: вакцинация учителей и школьного персонала, а также детей старше 12 лет. Кроме того, необходимыми для поддержания безопасности мерами по-прежнему остаются гигиена рук, проветривание помещений, сокращение численности детей в классах, физическое дистанцирование и ношение масок.

Ханс Клюге подчеркнул, что не менее важно обеспечить защиту психического и социального благополучия детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В белорусских школах введут факультатив по духовно-нравственной культуре. Вот как будет выглядеть учебник

Занятия будут проводить православные священники и педагоги (подробности).

В белорусских школах 1 сентября первый урок будет посвящен народному единству

Примерные планы-конспекты первого урока в новом учебном году были опубликованы на Национальном образовательном портале (подробности).