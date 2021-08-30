Группу белорусского университета в Telegram признали экстремистской: этот вуз был в топ-3 «самых протестных»

Еще одна группа в Telegram признана экстремистской в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили о том, что еще одна группа в мессенджере Telegram в Беларуси признана экстремистской.

Речь идет о телеграм-группе университета БНТУ. Сообщается, что заявление на данный ресурс было подано прокурором Советского района Минска.

- Продукция Telegram-группы «БНТУ 97%» признана экстремистскими материалами, - прокомментировали в Генпрокуратуре.

Интересно, что ранее «Комсомолка» публиковала своеобразный рейтинг протестных вузов Беларуси по событиям 2020-го года. Согласно исследованию БНТУ был в топ-3 «самых протестных», после БГУИР и БГУ. Также о самом протестном вузе Беларуси говорил Александр Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания.

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