В Минске Пушкину обломали перо

В Минске кто-то отломал часть пера, которое держит в руках Пушкин. Фото: Минск-Новости.

В Минске вандалы повредили памятник Пушкину. Как пишет Минск-Новости, кто-то обломал оперение у пера, которое Александр Сергеевич держит в правой руке. Агентству об этом сообщила читательница которая заметила повреждение на памятнике во время прогулки.

Памятник поэту не первый раз становится объектом нападения вандалов. Фото: Минск-Новости.

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