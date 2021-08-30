Эксперт сказал, когда огласят приговор Колесниковой и Знаку и заявил, что это произойдет публично

Приговор Колесниковой и Знаку, считает эксперт, суд может огласить уже в ближайшее время. Фото: sb.by
По мнению эксперта в области уголовного права, судебной коллегией по уголовным делам Минского облсуда уже в ближайшее время может быть оглашен приговор в отношении координатора штаба Виктора Бабарико на выборах 2020-го года Марии Колесниковой и юриста Максима Знака, пишет Sputnik Беларусь.
Напомним, суд над Колесниковой и Знаком длится уже около месяца, первое заседание было 4 августа. Судебное разбирательство закрытое, а участники процесса еще на стадии предварительного следствия дали подписку о неразглашении.
Эксперт ресурса заявил, что несмотря на подписку «в прессу просочилась информация о начале прений».
- Сегодня, скорее всего, прокурор просит наказание для обвиняемых, а адвокаты, надо полагать, будут настаивать на оправдательном приговоре, - предположил собеседник Sputnik Беларусь в понедельник, 30 августа.
Продолжая, источник высказал мнение о том, что прения «вряд ли затянутся на несколько дней». Он подчеркнул, что судебный процесс движется «достаточно быстро».
- Не думаю, что прения займут больше одного дня. Возможно, последнее слово в суде обвиняемых, будет уже на следующий день, - добавил он.
Называть прогноз по дате оглашения судебного решения в отношении Колесниковой и Знака эксперт не решился. Однако предположил, что это может произойти уже в конце это рабочей недели.
Еще эксперт в области уголовного права напомнил, что обыкновенно, когда дело слушается за закрытыми дверями, то приговор оглашается в так называемом публично формате. И не исключил, что открытым может быть и оглашение резолютивной части приговора в отношении Колесниковой и Знака.
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