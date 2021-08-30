Минздрав отменил более 30 документов: вот почему это хорошо

Минздрав Беларуси значительно сократил документооборот. Фото: pixabay.com
В Минздраве провели работу по сокращению более 30 различных документов, которые ранее были необходимы для заполнения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так сокращены несколько десятков разных форм или видов отчетов. Причина их «отмены» в том, что документы дублировали информацию, которая уже содержалась в первичной документации.
- Принят ряд нормативных правовых актов в части регулирования проведения медицинских экспертиз, оценки качества медпомощи, проведения медицинской аккредитации, позволяющие обеспечить единый подход к порядку их проведения, - прокомментировали в министерстве.
Данные документы позволили упразднить некоторые формы меддокументов, которые утратили свою эффективность.
Посмотреть полный список отмененных положений, инструкций, приказов можно на сайте Минздрава.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что после ввода в Беларуси в эксплуатацию программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения потребность ведения форм первичной медицинской документации на бумаге автоматически отменится.
Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что изменится в Беларуси 1 июля 2021 года: дорожает «коммуналка», за долги смогут лишать прав, начислять зарплаты бюджетникам и оформлять больничные будут по-новому.
Собрали в нашем материале все самые главные изменения июля 2021 года, которые касаются каждого (подробности).
«Подготовить оборудование, в том числе кислородное»: в Минздраве сказали, когда ждут рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси.
Озвучен прогноз белорусского Минздрава по заболеваемости коронавирусом (подробности).
Вакцина от COVID-19 в виде капель в нос может появиться уже осенью 2022 года.
В настоящее время проводятся клинические испытания на лабораторных животных (подробности).