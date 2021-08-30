Минздрав отменил более 30 документов: вот почему это хорошо

Минздрав Беларуси значительно сократил документооборот. Фото: pixabay.com

В Минздраве провели работу по сокращению более 30 различных документов, которые ранее были необходимы для заполнения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так сокращены несколько десятков разных форм или видов отчетов. Причина их «отмены» в том, что документы дублировали информацию, которая уже содержалась в первичной документации.

- Принят ряд нормативных правовых актов в части регулирования проведения медицинских экспертиз, оценки качества медпомощи, проведения медицинской аккредитации, позволяющие обеспечить единый подход к порядку их проведения, - прокомментировали в министерстве.

Данные документы позволили упразднить некоторые формы меддокументов, которые утратили свою эффективность.

Посмотреть полный список отмененных положений, инструкций, приказов можно на сайте Минздрава.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что после ввода в Беларуси в эксплуатацию программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения потребность ведения форм первичной медицинской документации на бумаге автоматически отменится.

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