Посмотрите, как школьница из Слуцка выглядит в свадебном платье своей прабабушки. Вы удивитесь, как смотрится наряд, которому 66 лет!

Одиннадцатиклассница из Слуцка примерила подвенечное платье прабабушки- получилось вполне современно. Фото: kurjer.info.

Одиннадцатиклассница из Слуцка устроила фотосессию в свадебном платье своей прабабушки. Наряду 66 лет, когда-то в нем выходила замуж жительница деревни Десятины Нина Гуринович. Историю наряда рассказывает kurjer.info.

Вот так выглядело платье, когда прабабушка девушки, Нина Михайловна, выходила замуж. Позже его перекрасили и укоротили рукава. Фото: kurjer.info.

Чтобы купить свадебное платье, Нина Гуринович продавала овощи, выращенные на своем участке. За платьем, фатой и туфлями ездила в Минск. 5 мая 1955 года Нина Михайловна вышла замуж – сперва расписалась со своим женихом Иваном сельсовете, потом пара обвенчалась в церкви. После свадьбы женщина не хранила платье в сундуке – перекрасила его в зеленый цвет, укоротила рукава, и подвенечное платье стало платьем «на выход». В нем женщина ходила на праздники, на свадьбы. А фата с венком переходила из рук в руки – в ней выходили замуж многие родственницы и подруги Нины Гуринович.

Этому платью 66 лет! Верите? Фото: kurjer.info.

Сшит наряд из качественного шелка, поэтому после того, как Нина Гуринович много лет носила его, отлично сохранился. Когда 11-классница Анастасия, правнучка Нины Гуринович, примерила платье, оказалось, что наряд 66-летней давности неплохо смотрится и сейчас.

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