Разделили рынок, договорились о ценах: в Беларуси раскрыли сговор среди продавцов

МАРТ сообщил о картельном сговоре. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Пресс-служба МАРТ проинформировала о ценовом сговоре между 12 продавцами средств защиты растений в Беларуси.

Так сообщается, что еще ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило факт наличия картельного сговора в действиях 15 компаний. Сговор состоял в разделе товарного рынка по кругу покупателей и ценовом сговоре.

- Не согласившись с решением МАРТ, 13 из 15 компаний обжаловали его в судебном порядке, - уточнили в пресс-службе.

В итоге Верховный Суд подержал выводы МАРТ «в части наличия картельного сговора по ценам между 12 компаниями».

При этом недействительным было признано решение МАРТ (с момента его принятия - Прим.) в отношении трех компаний: «БиВиктории», «Брестоблагросервиса» и «Аграрных Систем»).

- Решение МАРТ о наличии нарушения в части раздела товарного рынка было отменено, - прокомментировали в пресс-службе.

Также сообщается, что кассационная инстанция оставила без изменения решение Верховного Суда. Всех участников картеля привлекут к административной ответственности.

Размер минимального штрафа за картель в Беларуси составляет 400 базовых величин. Кроме того, каждой компании еще грозит штраф до 10 процентов от суммы выручки от реализации средств защиты растений за 2020-ый год.

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Беларусбанк» перестанет поддерживать сервис Belarusbank Pay с 1 сентября.

Этот сервис позволял привязать карты Mastercard или Maestro к смартфону (подробности).

Минздрав отменил более 30 документов: вот почему это хорошо.

В пресс-службе министерства сообщили о сокращении объема документооборота в ведомстве (подробности).

МАРТ проверит цены на мобильную связь и городской транспорт.

После введения регистрации предельных отпускных цен на лекарства некоторые из них подешевели на 60% (подробности).

В Беларуси ввели регулирование цен на социально значимые товары. Вот их перечень.

В МАРТ констатировали ускорение годового прироста потребительских цен на фоне продолжающегося роста мировых цен на продукты (подробности).