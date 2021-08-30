Более 40 процентов потребительских расходов в белорусских семьях уходит на еду

Более, чем 40 процентов потребительских расходов средней белорусской семьи - это расходы на еду. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси провели выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни. Оказалось, что более 40 процентов потребительских расходов в семьях приходится на продукты питания. О том, как распределяются расходы, пишет Интерфакс со ссылкой на Белстат.

Во втором квартале 2021 года располагаемые ресурсы в обследованных домохозяйствах составили 1610 рублей 2 копейки в месяц. Это в среднем. В городах и поселках городского типа эта сумма была чуть больше – 1686 рублей в месяц, а в сельской местности – меньше, всего 1364 рубля 9 копеек.

"Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1534 в месяц, из которых Br1126,4 (73,4%) приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41%, на покупку непродовольственных товаров – 33%, на оплату услуг – 23,5%", - приводит агентство информацию Белстата.

Потребительские расходы – это те средства, которые семья тратит на продукты и питание вне дома, покупку алкоголя и табачных изделий, оплату услуг, покупку непродовольственных товаров. Такие расходы, как налоги, матпомощь и все прочее, что тратится не на потребление, в это понятие не включается. Не входят в состав потребительских расходов суммы, которые семья тратит на то, чтобы вырастить овощи, фрукты или животных в личном подсобном хозяйстве и расходы, связанные с накоплением (если вы купите дом, валюту или пополните свой вклад, в потребительские расходы это не включат).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии, но незначительно

В среднем размер трудовых пенсий в республике с осени увеличится на 6,3%. ПОДРОБНОСТИ.

Разница в средних зарплатах – в 8 раз, Минск лидирует, Могилевская область – в отстающих: что произошло с зарплатами в Беларуси в июле 2021

Средняя зарплата в Беларуси в июле 2021 года составила почти 1472 рубля. ПОДРОБНОСТИ.

В Беларуси увеличили расходы на питание детей в школах, садах и других учреждениях образования

Новые нормы начнут применять с 18 июня. ПОДРОБНОСТИ.

Пенсии в Беларуси: вот что меняется с 18 августа и для кого

Стало известно, что в Беларуси вносятся изменения по данным для назначения пенсий гражданам. ПОДРОБНОСТИ.