В Бресте вынесли новые приговоры по «делу о хороводе»: уже осуждены более 80 фигурантов

В Бресте осудили еще одну группу участников поствыборных протестов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Бресте осуждена еще одна группа участников протестов против итогов президентских выборов, пишет БелаПАН. В понедельник, 30 августа, судом вынесен приговор фигурантам шестого уголовного «дела о хороводе» за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК РБ).

Фигуранта Илью Егорова, который также признан виновным в злостном хулиганстве (ч.2 ст.339 УК РБ) осудили на 2,5 года ограничения свободы. Также 2 года ограничения свободы получил осужденный Артем Ласский. И по полтора года ограничения свободы суд назначил обвиняемым Глебу Никоновичу, Игорю Семыкину, Артему Тарасюку, Александру Жуку, Сергею Кононовичу, Константину Свидуновичу.

Приговоры без направления в исправительное учреждение открытого типа - «домашнюю химию» - вынесены в отношении Виктора Отрошко и Татьяны Рогачевской - по 2 года ограничения свободы, Екатерины Бровач и Юрия Сацюка - 1,5 года ограничения свободы.

Кроме того, сообщается, что одновременно в суде Ленинского района Бреста, в этом же суде, рассмотрели дело в отношении 3 человек о злостном хулиганстве (ч.2 ст.339 УК РБ). Их судили за повреждение камер «Белтелекома» и нанесение «циничных надписей». Здесь фигурантами был Илья Егоров, как выше уточнялось, Игорь Винокуров и Даниил Дитковский. Винокуров был осужден раньше по пятому «делу о хороводе», а 30 августа с учетом того наказания ему вынесен новый приговор - 2,5 года «химии». Дитковского по этой же статье о злостном хулиганстве также приговорили к 2,5 года «химии».

Напомним, в общей сложности по «делу о хороводе» осужден уже 81 человек. В том числе 5 фигурантов были приговорены к лишению свободы на сроки 2,5 до 1 года и 8 месяцев заключения.

Фигуранты первых пяти дел уже обжаловали свои приговоры в Брестском областном суде. Их жалобы областной суд оставил без удовлетворения, а приговоры - без изменения.

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