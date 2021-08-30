Новая мутация - раз в неделю: ученые признали, что коронавирус мутирует на 50% быстрее, но говорят, это даже хорошо

Ученые признали, что недооценивали скорость мутирования коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ученые признали, что коронавирус мутирует быстрее, чем предполагалось ранее, пишет ТАСС со ссылкой на статью в научном журнале Genome Biology and Evoltion.

Так выяснилось, что мутации коронавируса нового типа появляются в нем примерно 1 раз в неделю. Однако авторы исследования подчеркивают, что такую новость нельзя назвать «абсолютно плохой».

- В большинстве случаев вирус передается или уничтожается до того, как успевает начать мутировать. Это означает крайне низкую вероятность того, что SARS-CoV-2 будет мутировать в организме пациента, - подчеркнул Лоренс Хёрст, профессор Университета Бата (Великобритания).

Раньше ученые считали, что новые мутации «ковида» появляются 1 раз в две недели. Причиной такой «ошибки» могло быть то, что исследователями учитывались только вирусы, сохраняющиеся в геноме, то есть «успешные мутации». Мутации же, не позволявшие вирусу долго выживать в организме пациента, ранее просто не учитывались.

Принимая в расчет и «неуспешные» мутации, ученые пришли к выводу, что изменения генома SARS-CoV-2 может быть выше примерно на 49 - 67%.

- Такой вывод важен для того, чтобы лучше оценивать скорость распространения коронавируса. Понимать в итоге, как быстро патоген сможет избегать действия разработанных против него вакцин, - резюмируют ученые.

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