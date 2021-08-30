В Беларуси разрешат охотиться на медведей? В Минлесхозе объяснили такую возможность

Белорусы стали жаловаться, что медведи разоряют пасеки, а грибники все чаще встречаются с бурым в лесах. Фото: pixabay.com

В пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси сообщили о том, что на тематическом совещании в ведомстве обсуждался вопрос о краснокнижных в Беларуси бурых медведях. Вопрос обсуждения был в том, чтобы понять, несут ли медведи угрозу для жизни человека?

- Как известно, медведь в Беларуси является краснокнижным зверем, а значит, охота на косолапого находится под запретом, - напомнили в пресс-службе.

Однако при этом в Минлесхозе заявили, что поступают многочисленные звонки от граждан. Белорусы, чаще всего жалуются на то, что медведи разоряют пасеки. Но главная проблема - люди стали случайно встречаться с медведем в лесу.

- В грибной сезон нередкими стали и личные встречи с медведями, - уточнили в Минлесхозе.

Такие встречи несут реальную угрозу для жизни, и что делать в такой ситуации, как защититься? Например, уже точно, если медведь повадился ходить в деревню, то местная власть может принять решение о добыче опасного зверя.

- В законодательстве есть такое понятие как «угроза жизни», - прокомментировали в министерстве. - Правда, в отдельных случаях по каким-то причинам местные органы власти опасаются принимать решение о добыче медведя.

В целом, пока в Минлесхозе не нашли однозначного ответа на вопрос и проблему.

По словам Валентина Шатравко, первого замминистра лесного хозяйства Беларуси, все же сейчас речь не идет о возможности охоты на медведей в Беларуси, но только о защите людей. Для этого, по его мнению, необходимы изменения в законе.

- Мы не говорим об охоте, исключительно - о защите жизни и здоровья людей. Важно устранить те пробелы в законодательстве, которые сегодня есть, конкретизировать понятие «угрозы жизни», - заключил он.

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