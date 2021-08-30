Случай редкой болезни зафиксирован в Барановичах. Вот чем опасен листериоз и где он вас поджидает

Случай редкой болезни зафиксирован в Барановичах. Это листериоз - пищевая бактериальная инфекция. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Барановичах зафиксирован случай заболевания листериозом. Это очень редкая пищевая бактериальная инфекция, в мире им болеют не более десяти человек из миллиона в год, а в Беларуси ежегодно регистрируются только единичные случаи.

О листериозе в Барановичах сообщил зональный Центр гигиены и эпидемиологии. О том, какой продукт стал причиной заболевания, не сообщается. Кстати, установить это бывает почти невозможно – у листериоза очень длинный инкубационный период, он может доходить до 70 дней. Редко кто способен помнить, что ел в течение этого времени.

Листериоз выглядит как пищевая инфекция – у заболевшего начинается диарея, болит голова и мышцы, повышается температура. Но при более тяжелой форме листериоза поражается и центральная нервная система. Коварство листериоза не только в длинном инкубационном периоде, но и в том, что бактерии умеют выживать при низких температурах, например, в холодильнике. А вот тепловая обработка их убивает.

Чаще всего болеют листериозом люди с ослабленным иммунитетом (онкобольные, люди с трансплантантами, те, кто проходит гемодиализ). В группе риска и беременные женщины, они болеют в 20 раз чаще, чем другие здоровые взрослые люди.

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