В ЮАР выявили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Южно-Африканской Республике специалисты выявили новый штамм коронавируса, который обладает повышенной степенью мутации. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на местный новостной портал Eyewitness (EWN).
Новый штамм COVID-19 получил название С.1.2. Он был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Минздрав ЮАР уже предупредил ВОЗ о новом варианте коронавируса.
Ученым удалось выяснить, что новый штамм COVID-19 может обладать повышенной агрессивностью при более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые штамм С.1.2. был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма С.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года.
На местном портале отметили, что группа COVID-19 С.1 подвергается довольно быстрой мутации с появлением новых многочисленных вариантов. Специалисты ЮАР выяснили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.
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