Китайские эксперты предложили новую версию возникновения коронавируса в Ухане

Специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус мог быть завезен в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус мог быть завезен в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи», – рассказала представитель CDC Ма Хуэйлай.

Похожую версию озвучили и эксперты ВОЗ, побывавшие в Ухане. В своем докладе, который был опубликован в марте, они назвали «вероятной» версию распространения вируса через охлажденные продукты. При этом основной эксперты посчитали другую версию — передачу коронавируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное.

Что же касается утечки вируса из лаборатории, то представители ВОЗ назвали этот вариант маловероятным.

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