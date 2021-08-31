Врач рассказал, почему во время пандемии коронавируса важно сделать прививку еще и от гриппа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный врач 1-ой городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов рассказал агентству «Минск-Новости», что прививка от гриппа во время пандемии коронавируса чрезвычайно важна.

- Если человек заразиться сразу и коронавирусом, и гриппом, то это очень серьезный риск для здоровья. В 2020 году удалось избежать роста заболеваемости гриппом по нескольким причинам. Во-первых, достаточное большое количество людей сделали прививку. Во-вторых, свою положительную роль сыграли ношение масок и социальное дистанцирование. Также нужно действовать и в этом году, - сказала Шевцов.

Он также рассказал, какой лучше вакциной привиться против гриппа.

- Против гриппа можно прививаться любой вакциной, какая будет в наличии. Ежегодно состав противогриппозных вакцин обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Все они современны, и довольно хорошо работают, - отметил Шевцов.

Врач пояснил, что если человек уже привился от коронавируса, то прививку против гриппа ему стоит делать хотя бы через месяц после полного курса вакцинации от COVID-19.

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