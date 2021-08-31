Евросоюз призвал белорусские власти прекратить репрессии против СМИ и уважать права и основные свободы граждан

Европейский союз решительно осуждает продолжающиеся в Беларуси репрессии против журналистов и медиаорганизаций. Фото: pixabay

Европейский союз решительно осуждает продолжающиеся в Беларуси репрессии против журналистов и медиаорганизаций. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано, комментируя информацию о закрытии 27 августа Белорусской ассоциации журналистов – крупнейшей независимой журналистской организации в республике.

– Это закрытие является частью систематических и продолжающихся репрессий против всех независимых голосов в стране. Среди 649 белорусов, признанных политическими заключенными, 27 являются работниками СМИ, – отметил Стано, его цитирует БелаПАН.

Он напомнил также, что в мае власти закрыли крупнейший независимый белорусский интернет-портал tut.by, а против его руководства и журналистов были возбуждены уголовные дела.

– В июле продолжились беспощадные репрессии против неправительственных организаций и правозащитников, включая обыски в частных домах, и многие граждане были арестованы, им предъявлены серьезные обвинения. ЕС решительно осуждает эти продолжающиеся репрессии, призывает власти Беларуси прекратить их, придерживаться своих международных обязательств и обязанностей в рамках ООН и ОБСЕ и, наконец, уважать права человека и основные свободы собственного населения, – подчеркнул Стано.

Он добавил, что ЕС по-прежнему поддерживает народ Беларуси и продолжит оказывать помощь гражданскому обществу страны, включая независимые и свободные СМИ.

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